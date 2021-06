A Mitsubishi decidiu alargar a gama do Space star com uma nova edição denominada Cross. Como podemos ver nas imagens em cima, esta variante diferencia-se por um aspeto mais aventureiro, bem ao estilo crossover, graças à inclusão de proteções em plástico preto nas cavas de roda e saias laterais. Este detalhe é acompanhado por jantes de 15 polegadas e, ao nível de personalização, os clientes vão poder escolher uma das três cores à disposição.

No interior as saídas de ventilação ganham uma aplicação em preto, enquanto os bancos dianteiros apresentam um revestimento específico de duas cores com a inscrição Cross. Quanto ao motor, o Mitsubishi Space Star Cross é sempre acompanhado pelo 1.2 litros a gasolina com 80 cv associado à caixa manual de cinco velocidades. Por fim, esta nova versão está disponível com um preço base de 12 850€.