A Mitsubishi decidiu revelar uma imagem da silhueta do novo Outlander. Com lançamento marcado para fevereiro do próximo ano, este pequeno teaser pretende mostrar um pouco do que podemos esperar. Construído sobre a plataforma CMF da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, o Outlander deve manter uma variante PHEV que, na atual geração, teve bastante sucesso no número de vendas. A imagem não revela muito, mas percebemos que vai adotar uma dianteira semelhante à do Eclipse Cross.

“O Outlander é um SUV icónico para a empresa, por isso, quando desenvolvimento esta nova geração, fomos buscar inspiração à herança deste modelo para conseguirmos um estilo ousado e confiante com uma postura sólida que deixe os nossos clientes empolgados”, revelou Seiji Watanabe, chefe de design da Mitsubishi. Para já não há muitas mais informações, resta-nos esperar por fevereiro de 2021 para sabermos todos os detalhes do novo SUV nipónico.