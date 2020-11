O novo Mitsubishi Eclipse Cross com motorização híbrida plug-in chega a Portugal durante o segundo trimestre de 2021. O SUV japonês passa assim a contar com uma versão eletrificada na sua gama, partilhando a configuração PHEV com o maior Outlander, o SUV PHEV mais vendido a nível global. O design do Eclipse Cross foi igualmente alvo de algumas atualizações estéticas, aproximando-o da mais recente linguagem da marca com destaque, por exemplo, para o Dynamic Shield.

O sistema 4WD PHEV Twin-Engine foi, no entanto, alvo de modificações para o adaptar ao mais compacto Eclipse Corss. Utiliza dois motores elétricos distribuídos pelos dois eixos, bem como um motor térmico MIVEC com 2.4 litros de cilindrada alimentado a gasolina. O bloco de quatro cilindros tem a dupla função de transmitir potência ao eixo dianteiro e de funcionar como gerador de energia para alimentar a bateria. A potência total é de 224 cavalos.