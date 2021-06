Tal como referimos aqui no Automais, a Mitsubishi decidiu trazer de volta a marca Ralliart no Japão. Na altura, Takao Kato, CEO da Mitsubishi, revelou que vai ser utilizada para a criação de acessórios especiais para os modelos em comercialização e, para além disso, também está a ser considerado o envolvimento no desporto motorizado.

Segundo fonte japonesa, esta notícia foi de tal maneira bem recebida que, em reunião, os acionistas do fabricante japonês estão a pedir o regresso do mítico nome Lancer Evolution. O que não deixa de ser curioso, visto que muitas das vezes os acionistas apenas estão interessados no lucro e não tanto na imagem da empresa, porém, eles consideram que este tipo de modelos seria fundamental para melhorar a Mitsubishi. No entanto, o próprio Kato referiu que está interessado em trazer este nome de volta, mas “a empresa ainda não está forte o suficiente”.

Para quem não se recorda, a Mitsubishi está a passar por uma crise e, graças à Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi tem conseguido reerguer-se ao concentrar os seus esforços na região asiática.

