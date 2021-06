A Mitsubishi anunciou a abertura do período de encomendas do renovado Eclipse Cross. Um dos principais destaques da atualização do SUV é a inclusão de uma variante híbrida plug-in que recorre a uma motorização semelhante à utilizada no Outlander PHEV. Assim, os clientes podem contar com o motor 2.4 litros MIVEC de ciclo Atkinson, associado a dois motores elétricos, um por eixo, que debitam uma potência combinada de 188 cv. Esta solução permite ainda ter tração integral.

O Eclipse Cross recebeu ainda uma atualização que confere um visual mais dinâmico e aproximado do Outlander, com destaque para a inclusão da linguagem de design Dynamic Shield. O SUV está disponível apenas na versão eMotion onde se pode encontrar equipamentos como faróis full LED, S-AWD Twin Motor 4WD, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmara traseira entre outros. Por fim, o novo Eclipse Cross PHEV chega aos concessionários em junho estando a versão eMOTION disponível desde 46.728 €. Ao anunciar emissões de 46 g/km e uma autonomia EV de 55 km em WLTP (ciclo urbano), o Eclipse Cross é ainda elegível para os incentivos

governamentais em vigor para veículos plug-in, a que se juntam as vantagens ao abrigo da fiscalidade verde.