A Mini é uma das marcas com história no mundo dos ralis. Para tal, decidiram criar a edição Paddy Hopkirk Edition, uma espécie de homenagem à primeira vitória da marca no Rali de Monte Carlo em 1964. Já o nome desta versão especial é o do piloto que conseguiu o feito, Paddy Hopkirk. No exterior, o Mini está revestido pela cor Chili Red que contrasta com o tejadilho em branco. Nas portas encontramos o número 37 que, tal como seria de esperar, é o mesmo utilizado pelo vencedor da prova. Tudo o resto recorre a preto e os clientes podem escolher entre jantes de 17 ou 18 polegadas.

Já no interior, há emblemas referentes à edição, com a assinatura do piloto no tablier, soleiras das portas e tampa da mala. Tudo isto está disponível em duas versões: Mini Cooper S de três ou cinco portas, variante essa que debita 192 cavalos, ou a mais potente John Cooper Works com 231 cavalos. Caso esteja interessado, saiba que as primeiras unidades chegam em novembro de 2020.