Os nossos camaradas do sítio Carscoops “apanharam” o Mini com a camuflagem que tapa as novidades desta atualização de meio de ciclo. O carro da imagem é o novo Cooper S híbrido Plug In.

Depois do lançamento do Mini elétrico, o passo seguinte para reduzir mais as emissões e manter o John Cooper Works vivo, era a utilização de um híbrido Plug In. Olhando de repente, parece que o carro é apenas mais um Cooper S de cinco portas com as novidades na frente e na traseira, mas mirando com mais cuidado, as letras “E-FZG” no para brisas, confirmam que este é um carro de testes para o híbrido Plug In.

Não se vê a porta que esconde a tomada de recarregamento, mas deverá estar no guarda lamas dianteiro do lado esquerdo, semelhante ao Mini Countryman Plug In. Não há muitas informações sobre o sistema, mas deverá ser o mesmo do Countryman. Ou seja, terá o motor de três cilindros com 1.5 litros a gasolina com 135 CV e um motor elétrico de 88 CV, alimentado por uma bateria de 7,6 kWh de iões de lítio. Contas feitas, são 221 CV e 385 Nm de binário.