A Mini tem no Cooper SE o primeiro elétrico da marca. Como tal, é também um dos mais importantes e mais mediáticos e, por isso, tem surgido numa grande panóplia de eventos. Desta vez, foi à Feira Internacional Lucca Changes 2020, um evento dedicado a videojogos e banda desenhada. Para ir “vestido” a rigor, recebeu uma personalização inspirada no super-herói da DC Comics, o Flash. Contudo, isto não é um trabalho feito “às três pancadas”, bem pelo contrário.

A marca britânica recorreu ao cartoonista Carmine Di Giandomenico para decorar o veículo, um processo que demorou cerca de 10 horas. O artista foi buscar inspiração à capa da banda desenhada edição #123 de 1987, mais precisamente ao fato utilizado pelo Flash. O resultado é um mini com cores vermelha, laranja e azul onde se destacam os vários raios de eletricidade que caracterizam a personagem.

De recordar que o Mini Cooper SE tem um propulsor elétrico com 184 cavalos e 270 Nm de binário que permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 7,3 segundos e atingir uma velocidade máxima limitada a 150 km/h. Sendo um elétrico, a Mini declara uma autonomia balizada entre os 216 e 234 quilómetros com um único carregamento.