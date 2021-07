A denominada Mini Anniversary Edition é limitada a 740 unidades e vai estar disponível nas versões Cooper, Cooper S e John Cooper Works.

Apesar da Mini já ter celebrado o seu 60º aniversário há 2 anos, a ligação entre Sir Alec Issigonis e John Cooper só começou em 1961, ano esse em que surgiu o primeiro Mini Cooper. Para celebrar os 60 anos desta parceria mítica, a marca britânica decidiu criar uma edição limitada a 740 unidades a nível mundial denominada Anniversary Edition. Nesta comemoração, a Mini incorporou detalhes que marcaram a história como é o caso de todas as unidades serem oferecidas na cor British Racing Green. Em opcional é possível optar pelo Midnight Black ou Rebel Green, esta última exclusiva da versão Mini John Cooper Works. Todos os acabamentos são combinados com tejadilho, capas dos espelhos retrovisores, puxadores e contornos dos faróis em branco ou Piano Black.

Esta personalização pode ser complementada, mediante escolha do cliente, por listas brancas no capot, bem como o número 74, o utilizado pela unidade que venceu a primeira corrida em competição. Destaque ainda para as jantes de 18 polegadas e o logo Cooper nas soleiras das portas, laterais e no centro da ilustração do volante. Por fim, esta nova edição especial pode ser escolhida nas versões Mini Cooper, Mini Cooper S e Mini John Cooper Works.