Os rumores de uma versão elétrica do “todo poderoso” GP começaram há uns meses, mas hoje a Mini decidiu dar-nos a confirmação oficial. A marca britânica confirmou que vai lançar modelos elétricos com o nome John Cooper Works e, pela carroçaria das fotos, o GP elétrico também está nos planos. “Apesar da camuflagem, dá para perceber que é a carroçaria idêntica à utilizada no GP e, para além disso, destaque para a grelha dianteira muito semelhante à utilizada no Cooper SE.

Para já, a Mini não referiu dados de potência, mas revelou que o lançamento de JCW elétricos não vai retirar os desportivos a combustão do mercado. “Agora, é tempo de passar a paixão pelo desempenho da marca John Cooper Works para a eletromobilidade. É exatamente por isso que estamos a desenvolver concepts de modelos elétricos John Cooper Works”, refere Bernd Körber, líder da Mini. “Modelos John Cooper Works com motores a combustão convencionais vão continuar a ter um papel importante, ao garantir que correspondemos aos desejos e necessidades dos entusiastas da performance em todo o mundo”, acrescentou Körber.