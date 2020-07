Topo da gama Countryman, a versão John Cooper Works (JCW) recebeu uma atualização semelhante à que já tinha sucedido com os restantes modelos da gama Mini.

Porém, a renovação é tão ligeira que para se perceber como é que este Countryman com 306 CV foi alterado, temos de olhar para as fotos mais que uma vez. Mas estão lá diferenças: uma fina barra vermelha horizontal substitui o friso entre o capot e o para choques; os faróis passam a ser full LED e foram modificados para acolher o novo sistema; nos flancos, os puxadores das portas passam a ser pretos ao invés de cromados, finalmente, na traseira estão os farolins com a “union jack” que passa a ser dominante em toda a gama Mini. Tudo o resto fica na mesma, no que toca á mecânica, tecnologia e performances.