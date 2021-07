A Mini apresentou um novo estilo para o tejadilho dos seus carros que utiliza um gradiente de 3 cores.

A Mini já é uma das marcas com mais variedade de personalização dos seus veículos, contudo, decidiram inovar. De facto, a marca britânica apresentou uma nova opção para o tejadilho dos seus veículos chamada Multitone que é, na essência, um gradiente de três cores. Este vai estar disponível nas variantes de três e cinco portas, em toda a gama Cooper (com exceção do cabrio) e Countryman.

Este remete-nos para uma transição entre San Marino Blue na dianteira, Pearly Aqua no meio e Jet Black junto ao final do tejadilho. Visto de cima, é certamente uma personalização vistosa e irreverente. A Mini revela ainda que com este tejadilho o carro está disponível em praticamente todas as cores de carroçaria, com exceção do Chili Red ou British Racing Green.