Atualmente a indústria automóvel tem nos SUV a “carroçaria da moda”. Por outro lado, a eletrificação está a ganhar cada vez mais importância e é vista como o futuro. Com estes conceitos na mão, a Mini decidiu unir os dois e anunciou a chegada de novos veículos elétricos. Quem o diz é o próprio fabricante em comunicado. “O Mini Countryman vai ter a companha de um novo modelo crossover para o segmento de carros pequenos e este só vai ter motorização elétrica. Em a adição, a próxima geração do Mini Countryman vai estar disponível com motores a combustão, mas também variante elétrica de forma a responder aos requisitos dos consumidores de todo o mundo”, afirma a Mini. Apesar deste novo modelo ser 100% elétrico, a Mini garante que este vai ter o visual tão característico da Mini.

Mais do que o anúncio de um novo modelo, a Mini referiu ainda que vai reforçar a presença no mercado chinês. De facto, a marca britânica vai, a partir de 2023, produzir veículos elétricos na China com recurso a uma nova arquitetura destinada a modelos 100% elétricos. Para tal, vão contar com a colaboração da Great Wall Motor, gigante fabricante chinês. O objetivo desta medida é oferecer um produto que satisfaça a crescente procura de modelos 100% elétricos em solo chinês, mas também no mundo.