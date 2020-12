A MG apresentou hoje o seu novo híbrido EHS Plug-in, o segundo modelo europeu da marca. Depois do ZS EV, o seu 100% elétrico, a marca integrada na chinesa SAIC Motor aposta agora num moderno SUV que promete potência e eficiência numa só proposta.

Assim, debaixo do capot combina um motor 1.5 Turbo a gasolina, com 162 cavalos, com um elétrico de 122 cavalos. A potência combinada é 255 cavalos, capaz de levar o EHS PHEV dos 0 aos 100 km/h em 6,9 segundos. A transmissão é uma automática de 10 relações combinadas e a bateria de 16,6 kWh promete uma autonomia elétrica WLTP de até 52 quilómetros.

“O condutor atual quer um carro elétrico com uma autonomia que não o comprometa. Para os que ainda não estão prontos para carros 100% elétricos, lançamos o MG EHS Plug-in Híbrido: o nosso segundo SUV eletrificado que se vem juntar ao MG ZS EV 100% elétrico”, refere Matt Lei, CEO da MG Motor na Europa.

O carregador de bordo tem 3,7 kW e permite colocar o nível da bateria em 100% em cerca de quatro horas e meia recorrendo a um posto de carregamento público. Também o motor a gasolina e o sistema de travagem regenerativa podem carregar a bateria de iões de lítio.

O novo EHS Plug-in Hybrid aponta ao segmento acima do ZS EV e mede 4574 mm de comprimento, 1876 mm de largura e 1664 mm de altura. A distância entre eixos de 2720 mm é suficiente, como a MG demonstrou na sua apresentação, para que um passageiro com 1,9 m de altura viaje em conforto atrás de um condutor de estatura idêntica. A bagageira tem 448 litros de capacidade, expansíveis a 1375 com o rebatimento do encosto do banco.

No que diz respeito a equipamento, a MG aposta em elementos como a iluminação LED, o teto panorâmico e a iluminação ambiente interior personalizável. Na vertente mais tecnológica, não lhe falta o painel de instrumentos digital com 12,3 polegadas e um sistema de infotainment com dispay tátil de 10,1 polegadas e com compatibilidade Apple Car Play e Android Auto.

No campo da segurança e dos assistentes de condução, é destaque a classificação de 5 estrelas nos testes EuroNCAP bem como a inclusão do pacote MG Pilot com elementos como o cruise control adaptativo, o alerta de ângulo morto, o aviso de colisão frontal com travagem automática, o aviso de transposição involuntária de faixa com correção automática e a câmara 360 graus.

O novo MG EHS Plug-In estará disponível em dois níveis de equipamento, Comfort e Luxury, e em quatro cores exteriores. Chega à Europa no início de 2021 e os preços para cada mercado ficarão disponíveis nessa altura. No entanto, o preço base anunciado ronda os 34 mil euros. A marca chega a Portugal em janeiro e será representada pela própria MG Europe.