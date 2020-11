O filme “Ao Serviço de Sua Majestade” da saga James Bond ficou para a história com o único protagonizado pelo australiano George Lazenby, cuja ação decorre, igualmente, em Portugal. Numa das cenas com a “bond girl” Contessa Teresa di Vicenzo, com quem Bond viria a casar durante o filme, a personagem interpretada por Diana Rigg conduz nos Alpes um Mercury Cougar equipado com material de esqui sobre o tejadilho.

Uma das três unidades utilizadas no filme de 1969 vai agora a leilão e espera-se que possa ser vendida por um valor que poderá atingir os 165 mil euros. Segundo as informações avançadas pela Bonhams, o exemplar em questão não é o utilizado na cena de perseguição em que o futuro casal Bond é perseguido pelos maus da fita enviados por Blofeld na pista de corridas no gelo, mas sim o carro visto na cena do celeiro e em que a carroçaria nada sofreu.

O Cougar em questão está equipado com o motor Cobra Jet 428 com admissão Ram Air e não lhe faltam os esquis da marca Kneissel. Foi alvo de um restauro pormenorizado e está em estado de concurso. O leilão está marcado para o próximo dia 16 de dezembro.

Fotografias: Bonhams