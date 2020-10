Numa altura em que a eletrificação tem cada vez mais importância nos desportivos, começam a ser definidas estratégias das mais variadas marcas. É o caso da Mercedes que começa a preparar os primeiros híbridos plug-in e veículos 100% elétricos de alta performance AMG. “Temos um portfólio muito abrangente incluindo desportivos que também serão elétricos”, afirma Ola Kallenius, diretor-executivo da Daimler em declarações à Bloomberg Television. Para além disso, a Autonews Europe dá a entender que a Mercedes vai introduzir, nos próximos anos, uma plataforma elétrica dedicada a desportivos elétricos

Feitas as contas, a Mercedes já tem o EQC, um SUV 100% elétrico, contudo, não pretende ser um desportivo. Estão ainda planeados os EQS, EQE e EQE SUV. Porém, os rumores indicam que o primeiro dos desportivos eletrificados será o Mercedes-AMG GT 73 PHEV. Curiosamente, este será um rival direto do Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid e o primeiro daquela que será uma “luta” interessante. De facto, o CEO revelou ainda que a Mercedes aponta à Porsche como principal rival nos desportivos eletrificados. Sem esquecer o Mercedes-AMG One que vai estar equipado com o motor V6 turbo com tecnologia utilizada em Fórmula 1 e associado a quatro motores elétricos. A potência ainda é desconhecida, mas pode passar os 1000 cavalos.