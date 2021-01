Com o Mercedes-Benz EQA a poucos dias de ser apresentado (20 de janeiro), a marca alemã decidiu deixar-nos um novo teaser do SUV elétrico. De facto, o próximo membro da família EQ surge com um interior minimalista, mas em linha com o conhecemos, por exemplo, no GLA. O painel de instrumentos e o ecrã central surgem unidos, enquanto as saídas de ar continuam a ter o formato turbina.

A Mercedes revela ainda que todas as versões vão incluir sistema de navegação de série com “Inteligência Elétrica”. Ou seja, consegue calcular a rota mais rápida tendo em conta os valores de autonomia e se é necessário, ou não, parar pelo caminho para recarregar as baterias. Esta nova imagem surge depois da Mercedes ter anunciado a data de apresentação do SUV elétrico EQA.