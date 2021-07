O Mercedes-AMG SL vai adotar um visual semelhante aos novos Classe C e S.

Com apresentação prevista para este ano, a Mercedes decidiu trazer de volta o nome SL. Nesta que será a sexta geração, o modelo tem a particularidade de ser o primeiro criado pela Mercedes-AMG. Agora, a marca alemã decidiu levantar um pouco o “véu” ao mostrar as primeiras imagens do interior do novo Mercedes-AMG SL, o substituto do AMG GT Roadster.

Tal como pode ver na galeria em cima, a Mercedes vai utilizar um design semelhante ao dos novos Classe C e S, ou seja, com um painel de instrumentos digital independente e um ecrã central disposto ao alto na consola central. Este segundo pode ainda ter a sua posição ajustada de forma eletrónica e vai transmitir as informações da mais recente evolução do sistema de infotainment MBUX. A Mercedes indica ainda que inspirou-se no 300 SL dos anos 50 para a criação de vários elementos do habitáculo. Quanto a personalização, como é comum na Mercedes, os clientes vão ter uma grande panóplia de soluções.