Não é ainda tudo, mas a Mercedes tem vindo a libertar cada vez mais detalhes do Classe S e aqui ficam mais algumas fotos.

Primeiro foi o ecrã gigante da consola central, depois foram os “gadgets” e a conectividade, agora surge mais um pouco do interior, como a forma das saídas de ar do sistema de climatização, diferentes daquilo que a Mercedes em feito atualmente, por serem retangulares e colocadas na horizontal no meio do tabliê e verticais nos extremos do tabliê. Confirma-se o sistema de som da Burmester e mais alguns detalhes de acabamento e construção. Por este andar, pouco a Mercedes terá a revelar, porque até já levou alguns jornalistas a experimentarem o carro. O Mercedes Classe S será revelado este outono.