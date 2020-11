No próximo dia 19 de novembro a Mercedes-Maybach vai apresentar o novo Classe S. Este que será a versão de luxo e requinte do executivo alemão vai ter uma distância entre eixos 18 centímetros superior face ao Classe S da Mercedes-Benz, o que vai ajudar a aumentar o espaço para pernas na segunda fila. Para já só temos alguns teasers, nomeadamente o símbolo da Maybach no pilar C do veículo. Quanto ao interior, os clientes vão ter nos bancos traseiros as funções de massagens, apoio para os gémeos e aquecimento separado entre o pescoço e ombros. Tudo isto acompanhado por vários detalhes exclusivos que se encontram disponíveis na lista de opcionais.

Quanto a motores a gama não é totalmente conhecida, porém, há fortes rumores de que este Maybach Classe S terá uma solução V12, o que o torna no único Classe S dentro da Mercedes com esta motorização. Para além disso, não esquecer que vai ser substancialmente mais caro do que o Mercedes-Benz Classe S e as previsões apontam para a chegada aos mercados em 2021.