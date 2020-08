A Mercedes anunciou uma nova geração de aplicações, além de uma nova plataforma de desenvolvimento, tudo com o objetivo de criar um ecossistema digital.

Inicialmente serão três aplicações dentro do Mercedes Me, estando já disponíveis, enquanto o resto das funcionalidades será disponibilizado em 40 mercados até ao final de 2020. A intenção foi melhorar as funcionalidades básicas com uma experiência ainda mais interessante para o utilizador. Serão introduzidos ciclos de atualização mais curtos e uma utilização mais intuitiva. Agora, é preciso apenas um “login” para todas as aplicações.

O Mercedes Me liga o carro ao smartphone do utilizador e oferece informações como a autonomia, quilómetros, pressão de pneus e mais algumas coisas. Podem também ligar o aquecimento do carro, abrir ou fechar o tejadilho do descapotável ou as janelas, e agora pode fazer os faróis piscar para se poder saber onde está o carro.

Já o Mercedes Me Store fornece um ecossistema digital que a Mercedes afirma que se tornará uma parte essencial dos seus fluxos de receita nos próximos anos. Os utilizadores podem aceder facilmente a produtos digitais, serviços online e recursos pagos que podem ser acedidos e pagos através do smartphone do utilizador.

Finalmente, o Mercedes Me Service, que recorda aos utilizadores das revisões, alertas de aviso e recomendações ações e permite marcar revisões online.

A Mercedes diz que a verdadeira novidade é a plataforma de desenvolvimento chamada “Software Development Kit” (SDK), que permite que programadores independentes possam criar aplicações para esta plataforma e que funcionem com os modelos da Mercedes com a segurança de dados assegurada a todo o momento.

Ao mesmo tempo, a Mercedes espera atingir um quarto das suas vendas através das ferramentas online até 2025.