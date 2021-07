Entre os dias 7 e 12 de setembro o Salão de Munique vai contar com a presença de um total de oito estreias do grupo Daimler, com destaque para a apresentação do novo EQE.

A Mercedes vai marcar presença no Salão de Munique que decorrerá entre os dias 7 e 12 de setembro. Durante este período, serão apresentadas 8 estreias, das quais 5 serão totalmente elétricas. O grande destaque tem de ser dado à apresentação do novo EQE, a berlina de luxo elétrica que pretende ser “referência na sua classe”. Para além deste, o EQB também será visto pela primeira vez na Europa. Outra novidade bastante aguardada é o início de uma nova era na AMG. De facto, será no Salão de Munique que a marca alemã vai revelar aquele que será o primeiro 100% elétrico da subdivisão desportiva.

O leque de novidades será ainda acompanhado pela revelação da nova geração Smart que terá um visual bastante diferente do que nos tem habituado. Já a Maybach vai abraçar a eletrificação ao revelar o primeiro protótipo. Por fim, a AMG vai apresentar-nos um híbrido com a nova sigla E Performance, a gama do Mercedes-Benz Classe C será aumentada com a nova versão All-Terrain e vamos conhecer o novo Classe S Guard, um modelo blindado para um tipo de cliente muito específico.