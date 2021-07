O Mercedes EQXX é o primeiro “preview” do novo protótipo de carro elétrico da marca alemã.

Juntamente com a estratégia de eletrificação, a Mercedes revelou ainda algumas informações sobre o novo Mercedes EQXX. Este primeiro vislumbre do protótipo, concept esse que deverá ser revelado na totalidade em 2022, promete uma eficiência referencial no mundo dos elétricos. Desenvolvido pela Mercedes com o apoio do departamento F1 High Performance Powertrain Mercedes, o EQXX promete viagens de 10 km a consumir apenas 1 kWh/100 km. Com este tipo de eficiência vai permitir atingir autonomias a rondar os 1200 km, tudo graças a uma bateria com células de ânodo de silício.

Apesar da marca alemã ainda não ter revelado as imagens do protótipo, aparenta ter um visual bastante aerodinâmico, um ponto crucial para os carros elétricos, mas também agressivo. Markus Schäfer, responsável operacional da Mercedes, indicou ainda que o protótipo vai estar equipado com um sistema de 800V, algo que vai permitir carregamentos ultrarrápidos. Para já ainda não se sabe quando é que o protótipo vai dar “vida” a um carro de produção, mas deverá acontecer em meados desta década.