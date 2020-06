As versões AMG da versão SUV do Classe A, o GLA, chegam a Portugal com preços a arrancar nos 59.800 euros.

O novo SUV da cada alemã recebe o tratamento AMG e surge entre nós em três versões: o GLA 35 4Matic, o GLA 45 4Matic+ e o GLA 45S 4Matic+. O primeiro é o mais acessível, está equipado com o bloco de 4 cilindros e 2.0 litros do A35 AMG, debitando 306 CV e 400 Nm de binário. Tem tração integral e chega dos 0-100 km/h em 5,1 segundos, com um consumo de 7,5 – 7,4 l/100 km e emissões de CO2 de 171-170 gr/km, segundo o protocolo WLTP. Custa, em Portugal, 59.800 euros.

Depois, a Mercedes oferece o GLA 45 e 45S, com tração integral 4Matic+, modelos muito mais musculados, embora utilizem o mesmo bloco de 2.0 litros com 4 cilindros. O CLA 45 debita 387 CV e um binário de 480 Nm, suficiente para chegar dos 0-100 km/h em 4,4 segundos (velocidade de 250 km/h limitada) com um consumo de 9,2 – 9,1 l/100 km e emissões de CO2 de 211 – 209 gr/km, uma vez mais debaixo do protocolo WLTP. O preço é de 74.650 euros.

Finalmente, o GLA 45S 4Matic+, custa 80 mil euros e oferece uma potência de 421 CV e um binário de 500 Nm. Tanto poderio permite chegar dos 0-100 km/h em 4,3 segundos com consumos de 9,3 – 9,2 l/100 km e emissões de CO2 de 212 – 210 gr/km.