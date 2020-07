Adeus botões físicos (ai, ai, ai!), olá ecrã gigante “à lá Tesla”, dentro do Mercedes Classe S.

Não há volta a dar: a digitalização veio para ficar e vem ganhando espaço passo a passo, empurrando par canto os habituais botões físicos. Cada vez mais os carros modernos exibem botões sensíveis ao toque e outro englobados nos ecrãs dos sistemas de info entretenimento.

A Tesla já deu o pontapé de saída com o ecrã gigante, perdão, gigantesco, do Model S lá em 2012. Os construtores tradicionais andaram a resistir durante estes anos todos, mas oiro anos depois, a Mercedes vai abrir hostilidades e oferecer, claro, ao Classe S um interior como faz a Tesla.

Como sempre, a Mercedes escolhe o Classe S para lançar novas tecnologias ou inovações e por isso aqui está a imagem do que será o novo tabliê do Classe S, com um ecrã tamanho XXL com todos os controlos do carro dentro deste ecrã. Acredita-se que o ecrã tenha 17 polegadas e que ocupe toda a consola central.

Todos os botões físicos desaparecem (AI, AI, AI!), economizando a Mercedes o suficiente para gastar nestes ecrãs, botões que com o tempo se degradam, o que não sucede com o ecrã, a não ser que você seja agressivo e desate aos murros ao ecrã digital. Mas na próxima 4ª feira veremos todos os detalhes do novo Mercedes Classe S.