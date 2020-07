O Classe S, não tivesse outros méritos, ficaria sempre na história da industria automóvel pelo facto de lançar a cada geração absolutas novidades tecnológicas ou de segurança.

Desta feita, uma das grandes novidades do Classe S é a presença do primeiro airbag destinado aos passageiros do banco traseiro. Ainda não há detalhes precisos sobre o sistema, mas pela imagem que a casa de Estugarda revelou, parece que o sistema está montado nas costas dos bancos da frente, tem uma forma em U que ajuda a proteger o passageiro do banco traseiro, funcionando como uma luva de “baseball” que “apanha” a cabeça do passageiro e a mantem dentro de um casulo.

Seja como for, a Mercedes diz que o airbag traseiro é um conceito totalmente diferente do dianteiro, pois é adaptável a cadeiras de crança e funciona em conjunto com os cintos de segurança insufláveis, para assegurar um nível de segurança inaudito. O Novo Mercedes Classe S vai ser revelado no dia 2 de setembro.