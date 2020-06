O AUTOMAIS já lhe revelou todos os detalhes do novo Classe E e da carrinha do Classe E, que chegam agora a Portugal. Se quiser ler tudo sobre o Classe E e Classe E Station, clique aqui.

Quanto a preços, arrancam nos 60.550 euros do E220d e 63.550 euros do E200d Station. Mas há mais versões disponíveis em Portugal.

Assim, o Classe E começa nos 60.550 euros do E200d, seguem-se 60.900 euros do E200, os 69.550 euros do E300 de, os 72.400 euros do E300 de 4Matic e os 100.350 euros pedidos pelo E400d 4Matic. Quanto á carrinha, começa nos 63.550 do E220d Station e acaba nos 108.350 euros do E400 d 4Matic All Terrain, passando pelos 63.900 euros do E200 Station, os 72.550 euros do E300de Station, os 75.400 euros do E300d 4Matic Station, os 70.550 euros do E220d 4 Matic All Terrain e os 103.350 euros do E400d 4Matic Station.