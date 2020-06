Os modelos CLA e CLA Shooting Brake recebem o reforço das versões híbridas Plug In, cujos preços arrancam nos 48.950 euros.

Os dois novos modelos estão equipados com o sistema EQ Boost da Mercedes, oferecendo uma potência combinada de 218 CV e 450 Nm de binário (160 CV e 250 Nm de binário no bloco 1,4 litros a gasolina, mais 102 CV e 300 Nm de binário do motor elétrico). Com este arranjo, o sistema oferece um consumo de 1,4 – 1,5 l/100 km e emissões de 31 – 35 gr/km. A bateria de 15,6 kWh permite uma autonomia e modo 100% elétrico entre 72 e 79 km.

O Mercedes CLA 250e custa 48.950 euros e o Mercedes CLA 250e Shooting Brake fica por 50.400 euros.