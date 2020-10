A Mercedes-Benz vai realizar uma alteração de estratégia onde se inclui a redução de custos e o aumento das margens de lucro. Para tal, a Mercedes-Benz que é a marca premium que mais carros vende no mundo, vai “mudar as baterias”. Isto porque, o novo objetivo não passa por focar nos segmentos que mais vendem, mas sim nos que dão mais lucro. Assim, tanto o Classe A como o Classe B, que Ola Kaellenius afirma terem sido importantes para rejuvenescer a marca, não vão ser o foco principal no futuro.

“não é para onde o impulso principal deve ir, não queremos ser concorrentes dos fabricantes que procuram vender em massa”, afirmou Kaellenius, Chefe Executivo da marca, durante uma apresentação virtual. “O segmento de luxo premium geralmente apresenta crescimento acima da média”, acrescentou. Com estas afirmações, qual é o futuro da Mercedes? De acordo com a mesma apresentação, a Mercedes-Benz pretende duplicar as vendas da Maybach, marca de luxo da Mercedes, focarem-se em carros de segmentos superiores, aumentar as vendas AMG, e ainda, derivados do Classe G, onde se incluem variantes elétricas.

Por outro lado, também vão utilizar técnicas de manufatura mais eficientes e reduzir custos de produção. Neste ponto, a Mercedes-Benz aponta para margem de lucro na casa dos dois dígitos até 2025 em boas condições de mercado, ou percentagens médias/altas com apenas um dígito de crescimento quando o mercado está mais fraco. Os custos fixos irão sofrer um corte em mais de 20 % até 2025 em termos absolutos comparativamente aos valores de 2019, através da redução dos gastos, de ajustes da capacidade e da redução de custos com pessoal. O capex e os gastos em investigação e desenvolvimento também serão reduzidos em mais de 20 % até 2025 comparativamente a 2019. Até 2025, os custos variáveis anuais serão reduzidos em 1 % em termos líquidos comparativamente aos níveis de 2019, e os objetivos de redução de custos de material serão aumentados e prolongados.

Relativamente a elétricos, a Mercedes-Benz irá “alocar ainda mais os seus recursos de desenvolvimento de produtos e competências ao desenvolvimento de cadeias cinemáticas elétricas, e irá investir em novas tecnologias e conceitos para aumentar a autonomia elétrica e a eficiência. A próxima geração dos motores elétricos será desenvolvida internamente e irá integrar um inversor sofisticado e tecnologia de alta tensão. A empresa está a avançar rapidamente no que diz respeito à tecnologia de baterias – com as ações internas de investigação e desenvolvimento de baterias em estreita parceria com os importantes parceiros estratégicos CATL, Farasis e Sila Nano. Novos materiais e processos de produção irão aumentar a autonomia, reduzir o tempo e o custo de carregamento”, podemos ler em comunicado.