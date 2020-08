A Mercedes-Benz revelou imagens oficiais dos protótipos pré-produção do SL Roadster. Isto significa que a marca alemã está a “renascer” o nome, sendo que grande parte do desenvolvimento ficou ao encargo da divisão desportiva AMG. Apesar de ainda camuflado, percebemos que tem algumas parecenças com o AMG GT, nomeadamente na traseira com um formato semelhante, mas também pelo capot alongado. Aliás, são de tal maneira parecidos que o duo deve partilhar a plataforma denominada MSA.

Com este carro a marca alemã pretende um desportivo com todo o ADN do SL clássico, mas com um compromisso entre conforto e condução dinâmica. Para além disso, esta que é a oitava geração vai oferecer apenas uma variante Roadster.