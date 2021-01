A Mercedes-Benz fechou o ano de 2020 no pódio das marcas de automóveis mais vendidas em Portugal. Com 13752 unidades comercializadas, a marca alemã não só garantiu o terceiro lugar no ranking nacional, como se assumiu como a marca premium mais vendida em Portugal.

Com uma quota de mercado de 9,5%, o registo da marca de Estugarda no nosso país foi dos melhores a nível europeu. No entanto, como seria de esperar, as vendas sofreram uma quebra de 17% relativamente a 2019, ano em que registou um recorde absoluto.

O Classe A foi o modelo da marca da estrela preferido dos portugueses, mas também outros como o SUV GLB e o Classe C tiveram registos assinaláveis. Relativamente a motorizações plug-in, com 3354 unidades entregues, registaram um crescimento de cerca de 200%. O 100% elétrico EQC foi a escolha de 225 clientes.