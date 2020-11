A Mercedes-Benz tem no EQC a primeira investida no mundo dos 100% elétricos. O SUV, vendido na versão 400 4MATIC, vai agora receber a primeira atualização, mas em vez de ser no veículo, é no método de carregamento. Para tal, a marca alemã anunciou um novo carregador de bordo mais potente (11 kW), uma medida que tem como principal objetivo melhorar o tempo de carregamento numa Wallbox ou postos de carregamento público. Feitas as contas, a bateria de 80 kWh demorava 11 horas a carregar dos 10 aos 100%, enquanto com este novo carregador o tempo diminui para as 7 horas e meia.

De referir que o Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC está equipado com dois motores elétricos que garantem tração integral e geram 408 cv e 765 Nm de binário. Isto permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 5,1 segundos. A Isto acrescenta-se uma autonomia que varia entre os 361 e os 420 quilómetros.

No total, foram entregues cerca de 45.000 veículos híbridos plug-in e elétricos em todo o mundo no terceiro trimestre, incluindo cerca de 2.500 modelos EQC em setembro. O portfolio global de produtos da Mercedes-Benz engloba agora cinco modelos totalmente elétricos e mais de 20 variantes híbridas plug-in.