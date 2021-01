A Mercedes-Benz anunciou que o EQA vai ser apresentado dia 20 de janeiro. Este que será o modelo de entrada da família elétrica EQ, integra todos os equipamentos já conhecidos do “irmão” GLA . Na versão de lançamento, EQA 250, vai receber um motor elétrico com 190 cavalos (140 kW). Numa segunda fase seguir-se-ão novas versões com potências superiores e, inclusive, variante de tração integral.

Com este lançamento a Mercedes-Benz dá mais um passo na estratégia de eletrificação. De facto, a marca alemã pretende ser líder na oferta de mobilidade elétrica e da tecnologia associada e, para tal, promete eletrificada toda a gama. Aliás, já para 2022, pretende um portfólio com oito modelos totalmente elétricos da família EQ.