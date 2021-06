Mercedes-Benz EQA 250 – Ensaio Teste

Texto: Guilherme André

Entrada “a pés juntos” no segmento de SUV elétricos compactos

Apresentado no início do ano, o Mercedes-Benz EQA vem aumentar a gama de modelos 100% elétricos da marca alemã. Para além disso, este será um de seis modelos da família EQ que a Mercedes pretende lançar até 2022. Visualmente semelhante ao “irmão” a combustão, GLA, esta variante EQA 250 está equipada com um motor elétrico com 190 cv e 375 Nm de binário e a bateria de 66,5 kWh de capacidade garante mais de 400 km de autonomia. Argumentos suficientes para vingar?