A Mercedes-Benz Classe V é a alternativa para quem procura uma carrinha monovolume com espaço e conforto premium. Com o “selo de qualidade” da marca alemã, ganha agora um novo equipamento opcional que é, de acordo com a marca, “exclusivo no segmento”. Falamos da suspensão Airmatic que garante uma distância ao solo constante mesmo quando as condições de estrada não são as melhores. Isto só acontece porque tem um controlador de amortecimento em cada roda, ou seja, todas trabalham de forma independente garantindo o maior conforto possível no habitáculo.

Como seria de esperar, esta suspensão assume diferentes modos de condução. O Comfort, por exemplo, mantém a altura ao solo de origem até 110 km/h, contudo, quando se excede essa velocidade a suspensão baixa de forma automática 10 mm. A marca alemã revela que é possível escolher esta nova suspensão a ar na carrinha elétrica EQV, mas também na autocaravana Marco Polo. De recordar que a Classe V foi renovada em 2019 onde ganhou o mais recente sistema de infotainment MBUX.