O Mercedes-Benz S 580 e promete 103 km de autonomia em modo 100% elétrico.

O novo Mercedes-Benz Classe S, que já testámos, acaba de receber uma nova versão híbrida plug-in. O denominado S 580 e vai estar disponível na carroçaria base e longa (L) e está equipado com o motor seis cilindros de 3.0 litros que debita uma potência combinada de 510 cv e 750 Nm de binário, potência suficiente para acelerar dos 0 aos 100 km/h em 5,2 segundos e atingir uma velocidade máxima limitada a 250 km/h.

O grande destaque desta versão híbrida plug-in do Mercedes-Benz Classe S é a inclusão de uma bateria de 28,6 kWh, algo que permite percorrer até 103 km em modo 100% elétrico. Quando chega a altura de carregar, o “S” permite carregamentos de 60 kW e, assim, consegue carregar 80% da bateria em meros 30 minutos.

Esta variante híbrida plug-in apresenta-se com uma bagageira de 350 litros, menos 200 litros do que as variantes a combustão pura, e o depósito de combustível tem agora uma capacidade de 67 litros, menos 9 do que os Classe S convencionais. Por fim, o novo Mercedes-Bem S 580 e começa nos 139550 €, valor esse que sobe para os 141200 € na carroçaria longa.