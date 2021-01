A Mercedes-Benz anunciou a chegada do Classe S aos concessionários portugueses. A limousine de luxo alemã chega com versões Diesel e a gasolina no lançamento e, numa segunda fase ainda em 2021, chegará uma versão híbrida plug-in. O preço arranca nos 135 500€ na variante S 400 d 4MATIC, equipada com um motor seis cilindros em linha Diesel com 330 cavalos (gama e preços em baixo).

De relembrar que o Classe S modernizou a imagem exterior ao receber um capot maior, faróis e farolins em linha com o resto da gama e novos formatos de jantes. Apresenta também um estilo menos “quadrado” com a linha do tejadilho a fluir até à traseira, um dos detalhes que ajuda o “S” a ter um dos melhores coeficientes aerodinâmicos do mercado.

Quanto ao interior, o principal destaque é o recheio tecnológico. Equipado com a segunda geração do sistema MBUX, está mais digital e inteligente e pode receber até cinco monitores com tecnologia OLED. De referir ainda que a Mercedes-Benz melhorou o sistema de controlo de conforto “Energizing” que passa a integrar algumas inovações como uma massagem baseada nos servomotores de vibração na almofada do assento do banco e a transmissão de ressonância pelo sistema de som.

Conheça os preços do Mercedes-Benz Classe S:

Diesel:

S 400 d 4MATIC (caixa auto.) – 135 500€

S 400 d 4MATIC L (caixa auto.) – 137 450€

Gasolina:

S 500 4MATIC (caixa auto.) – 139 650€

S 500 4MATIC L (caixa auto.) – 141 300€