A Mercedes-Benz deixou-nos com uma pequeníssima ideia de como vai ficar o Citan, bem, pelo menos sabemos qual é o símbolo. A marca alemã anunciou que chega na segunda metade de 2021, algum tempo antes do “irmão” Classe T que, ao que tudo indica, será o furgão mais focada no “lifestyle” da marca alemã. Algo que já sabemos é que o Citan vai ter uma versão 100% elétrica na gama, algo que não é surpreendente visto que utiliza a mesma base do Renault Kangoo, lançado recentemente, que também vai ter uma versão eletrificada. O Citan vai ter o “ADN típico da marca em termos de design distintivo, segurança e conectividade”, afirma a Mercedes-Benz.

Por agora são todas as informações que temos, mas podemos esperar soluções de motores bastante semelhantes ao Kangoo. Nos próximos meses a Mercedes-Benz deve lançar mais informações sobre o furgão, bem como, fotos do produto final.