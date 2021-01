A Mercedes-Benz apresentou o novo EQA, o SUV elétrico inspirado no já conhecido GLA. Este que será um de seis modelos da família EQ que a Mercedes pretende lançar até 2022, diferencia-se do “irmão” a combustão em vários elementos do exterior. Em primeiro lugar, recebe a típica grelha utilizada nos modelos EQ e, para além disso, tem faróis e farolins interligados entre si. Na traseira voltamos a encontrar diferenças face ao GLA, por exemplo, com a passagem da matrícula para o para-choques. Visto de perfil percebemos também que recebe novas jantes de 20 polegadas que têm como principal objetivo melhorar a aerodinâmica do veículo para otimizar a autonomia da bateria.

No interior, as alterações são bem mais contidas do que no exterior. De um modo geral mantém o visual já conhecido no GLA, mas com novas personalizações. Ao nível tecnológico encontramos um painel de instrumentos com layout redesenhado especificamente para o elétrico, enquanto o ecrã central recebe informações específicas relacionadas com a bateria como é o caso da navegação com inteligência elétrica. Assim, o sistema calcula o caminho mais rápido e realiza simulações de autonomia gasta durante o trajeto. Caso seja necessário parar pelo caminho, o SUV também indica sítios para “abastecer”.

Relativamente ao motor, o EQA vai ser vendido em diferentes versões, porém, no lançamento apenas vai estar disponível o EQA 250. Este encontra-se equipado com um motor elétrico com 190 cavalos e 375 Nm de binário que permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 8,9 segundos e atingir uma velocidade máxima de 160 km/h. No 250, a bateria tem 66,5 kWh de capacidade utilizável que permite percorrer até 426 km com um único carregamento. De referir que o EQA permite carregar a uma potência máxima de 100 kW, ou seja, é possível ganhar 80% da bateria em cerca de 30 minutos. Por fim, o EQA chega aos mercados europeus na primavera e o preço para Portugal ainda não é conhecido.