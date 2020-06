A versão híbrida Plug In do Classe B, o B250e, já está em comercialização em Portugal. Em solo luso, esta variante é comercializada com o preço de 43.350 euros, destacando, ainda, a utilização do sistema híbrido com base no bloco de 1.4 litros a gasolina. Graças à utilização de um motor elétrico, o sistema debita 218 CV e 450 Nm de binário, o que permite chegar dos 0-100 km/h em 6,8 segundos. A bateria de 15,6 kWh, recarregada em 1h45m numa Wallbox de 7,4 kW e apenas 25 minutos (entre 10 e 80% da carga) numa tomada de 24 kW, ajuda a obter consumos entre 1,4 e 1,6 l/100 km e baixas emissões de CO2 entre 32 e 36 g/km. A autonomia em modo elétrico oscila entre os 60 e os 68 km, segundo o protocolo WLTP.