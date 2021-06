A Mercedes-AMG, em parceria com a Cigarette Racing Team, apresentou um modelo sem rodas. Falamos do Cigartte Nighthawk AMG Black Series, um barco com 12,5 metros de comprimento e que é alimentado por cinco motores Mercury Racing 450R de 4.6 litros. No total, este monstro das águas debita uns expressivos 2250 cv. Ainda assim, a marca alemã refere que não é necessário andar sempre com “tudo no máximo”. De facto, o barco tem um sistema que permite selecionar os motores que pretende ter ligados.

Com capacidade para 10 pessoas, apresenta-se com um exterior marcado pela sigla AMG nas laterais e uma personalização em laranja e preto, uma clara inspiração no “todo poderoso” Mercedes-AMG GT Black Series. O casco é feito em fibra de carbono e, no interior, encontramos um revestimento em branco, cinza e preto.