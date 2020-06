Finalmente, foi apanhado um protótipo do AMG One em testes numa pista, o carro que já esteve prometido para ser entregue várias vezes até agora… nada!

Desde que foi revelado em setembro de 2017, o Mercedes AMG One ficou com a data de entrega aos clientes que gastaram 2,4 milhões de euros aprazada para o início de 2019. Mas desde essa altura, a data de entrega do carro tem vindo a ser adiado e, agora, sabe-se que não será este ano e em 2021 ainda não se sabe quando.

Tudo porque a AMG e a Mercedes trouxeram para o mundo real o motor do Fórmula 1. Não há mais nada para fazer na estética e na definição da quase totalidade do carro – já foi revelado ao lado de Nico Rosberg e de Valteri Bottas – mas sim na mecânica.

As grandes dores de cabeça estão na mecânica e na aerodinâmica ativa do carro.

No meio do carro e com função autoportante, está o bloco 1.6 litros V6 igual ao da Fórmula 1, que tem nada menos que quatro motores elétricos. Quando estiver pronto, debitará 986 CV, chega dos 0-200 km/h em menos de seis segundos, alcançando os 350 km/h de velocidade máxima. Terá uma autonomia de 25 km em modo elétrico. Veremos se a Mercedes e a AMG já conseguiram resolver o problema do ralenti do motor (não conseguia funcionar abaixo das 5 mil rotações, o regime de ralenti do motor na F1 e não os 1200 rpm necessárias) para, finalmente, entregar os carros aos clientes.