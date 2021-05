Com o Mercedes-AMG One cada vez mais próximo da apresentação final, a marca alemã decidiu mostrar um novo vídeo do hipercarro a estrear-se na via pública. Acompanhado pela já famosa camuflagem em tons cinzento, preto e vermelho, o One assume uma silhueta extremamente próxima da versão final. Apesar de todos os constrangimentos criados pela pandemia de covid-19, é esperado que as primeiras unidades comecem a chegar aos clientes ainda em 2021.

De relembrar que a o Mercedes-AMG One está equipado com um motor V6 de 1.6 litros híbrido e será um dos primeiros a utilizar a sigla E Performance. O One vai debitar 1000 cv e a potência será entregue às quatro rodas motorizes. No total, a Mercedes vai produzir 275 unidades, cada uma delas com um preço base de 2,7 milhões de euros.