O modelo recebeu melhorias significativas na tecnologia embarcada, nomeadamente, o sistema MBUX da Mercedes (olá Mercedes!).

Estão aplicado a modelos AMG, o sistema MBUX recebeu novos ecrãs específicos da AMG e do GT 4 portas, passando a ser de série em todos os modelos. Além disso, o equipamento do carro passa a ter de série o “Widescreen Cockpit”, o sistema de navegação com disco duro, o controlo de voz (Olá Mercedes!) e o rádio digital. O sistema de realidade aumentada do sistema de navegação passa a estar disponível como opcional. A lista de opcionais foi alargada com mais itens que aumentam a versatilidade do carro.

A gama é composto pelo AMG GT 43 (367 CV; 8,5 – 8,3 l/100km; 194 – 189 gr/km de CO2, preço na Alemanha de 94.676 euros), AMG GT 43 4Matic+ (367 CV; 9,1 – 8,8 l/100km; 209 – 202 gr/km de CO2, preço na Alemanha de 98.127 euros), AMG GT 53 4Matic+ (435 CV; 9,1 – 8,8 l/100km; 209 – 202 gr/km de CO2, preço na Alemanha de 112.169 euros), AMG GT 63 4Matic+ (585 CV; 12,4 – 12,0 l/100km; 284 – 274 gr/km de CO2, preço na Alemanha de 152.510 euros) e o AMG GT 63 S 4Matic+ (639 CV; 12,5 l/100km; 285 gr/km de CO2, preço na Alemanha de 169.527 euros)