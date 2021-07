Mercedes-AMG CLA Shooting Brake 45 S 4MATIC+ – Ensaio teste

Texto: Guilherme André

Performance para toda a família

A Mercedes CLA Shooting Brake é a carrinha com imagem mais dinâmica da marca alemã. Se aliarmos isto à sigla AMG e um motor quatro cilindros de 2.0 litros com 421 cv, temos uma verdadeira máquina de performance, mas com espaço para a família. Com 505 litros de bagageira e 4 segundos dos 0 aos 100 km/h, a Mercedes-AMG CLA Shooting Brake 45 S 4MATIC+ (sim, o nome é grande) tem argumentos para ser bem mais do que um simples desportivo, mas também não é somente um simples familiar.