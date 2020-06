O modelo recebeu uma série de alterações no sentido de oferecer mais conforto aos ocupantes, sem beliscar a performance, aproveitando para renovar o estilo e a oferta tecnológica.

Naturalmente que a versão AMG do Classe E recebe as atualizações feitas recentemente ao modelo, nomeadamente, o estilo mais agressivo que a versão AMG sublinha e destaca. Casos disso, a maior grelha dianteira Panamericana, já um clássico AMG (mas que no Classe E só está disponível no E63 e E63 S), e os retoques na aerodinâmica, ditados pela procura de melhorar a aderência e a refrigeração do motor. Mas há mais detalhes: tudo foi redesenhado para reduzir o arrasto sem penalizar a força descendente no eixo dianteiro. O “spliter” dianteiro, sozinho, permitiu melhorar a estabilidade a alta velocidade. Os faróis sçao mais planos para melhorar a aerodinâmica e o capô tem as bossas mais musculadas. As cavas das rodas foram alargadas 22 mm para albergar a via dianteira alargada.

Na traseira, os farolins foram redesenhados, e o para choques também, com o avental inferior diferente para melhor aerodinâmica. O difusor também é novo. O E63 está equipado com jantes de liga leve de 19 polegadas, o E63 S tem rodas de 20 polegadas. O E63 e o E63 S têm novas cores, até agora reservadas para o AMG GT, oferecendo-se o AMG Night Package que adiciona capaz de espelho pintadas de preto brilhante, molduras das portas e saídas de escape.

O E63 AMG não conhece alterações na mecânica, mantendo o poderoso V8 de 4.0 litros duplo turbo com 571 CV e 750 Nm de binário, enquanto que no E63 S AMG a potência é de 612 CV e o binário de 850 Nm. Ambos contam com a caixa AMG Speedshift MCT de 9 velocidades e sistema de tração integral AMG Performance 4Matic+ com distribuição de binário variável e no E63 S AMG, a função “drift”.

Apesar da manutenção das cifras, a AMG mexeu na forma como o motor entrega a potência, melhorando a performance. Mais trabalho foi feito nas molas, amortecedores e chassis, com os apoios de motor dinâmicos do E63 S a serem redesenhados para serem mais rápidos na adaptação às condições de condução.

Mais novidades no software do sistema AMG Dynamic Select, que ajusta outros sistemas como os programas de condução, o controlo da tração integral e o controlo de estabilidade. O pacote AMG Dynamics Plus, o que inclui o modo “Race” e a função “Drift”, passa a estar disponível de série no E63 S, passando a figurar na lista de opcionais do E63 pela primeira vez.

No que toca à performance, o Mercedes AMG E63 acelera dos 0-100 km/h em 3,5 segundos e toca os 250 km/h (300 km/h se comprar o pacote AMG Driver), enquanto o Mercedes AMG E63 S faz o mesmo exercício em 3,4 segundos com a velocidade máxima limitada a 300 km/h. No que toca aos consumos, segundo o protocolo WLTP, o E63 gasta entre 12,3 – 11,9 l/100 km, o E63 S entre 12,4 – 11,9 l/100 km. As emissões de CO2 são de, respetivamente, 265 e 267 gr/km. Estas são as cifras para a berlina de quatro portas.

Para a carrinha, o Mercedes AMG E63 Station acelera dos 0-100 km/h em 3,6 segundos e toca os 250 km/h (290 km/h se comprar o pacote AMG Driver), enquanto o Mercedes AMG E63 S Station faz o mesmo exercício em 3,5 segundos com a velocidade máxima limitada a 290 km/h. No que toca aos consumos, segundo o protocolo WLTP, o E63 Station e o E63 S Station gastam entre 12,6 – 12,2 l/100 km. As emissões de CO2 são de, respetivamente, 270 e 273 gr/km.

No interior, a AMG replicou no E63 as alterações feitas no Classe E, incluindo a mais recente versão do sistema MBUX (olá Mercedes!) e do painel de instrumentos digital, ambos com as variantes de grafismo e informações específicas da AMG.

O volante AMG é novo com comandos hápticos e o sensor de mãos que espoleta avisos que em caso de não haver ação, aciona o sistema de travagem autónoma de emergência. Tem comandos da caixa por patilhas. Há novos revestimentos no habitáculo.

O carro chega ao mercado em julho, mas ainda não há data específica para Portugal, nem preços indicativos, embora se espere uma atualização ligeira.