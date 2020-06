Mercedes AMG A45 S 4Matic+ – Ensaio Teste

Pode até nem parecer, mas o Mercedes AMG 45S 4Matic+ é totalmente diferente do Mercedes AMG 45 4Matic da anterior geração. Os pontos de contacto são muitos, mas a Mercedes decidiu que tinha de dar o murro na mesa e assumir as rédeas do segmento dos desportivos. Se o anterior eram um míssil que nos levava até onde quiséssemos a velocidades absurdas, o novo A 45S continua a ser balístico, mas agora já podemos escolher a estrada para chegar de A a Z e, acreditem, vão sempre escolher o caminho mais longo e mais retorcido! Não há que ter medo em o dizer: há, mesmo, um novo “xerife” no segmento dos desportivos e só é pena que para ter o líder na garagem tenha de gastar quase 100 mil euros. Quando, ainda por cima, o AMG A 35 oferece uma experiência similar por muito menos dinheiro.