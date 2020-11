Tal como temos mostrado aqui no AutoMais, o mercado de veículos novos está a registar perdas bastante significativas face a 2019. Porém, o relatório Indicata, que pertence ao Grupo Autorola, mostra que esse dado não está a acontecer no mercado de carros usados. De facto, vem em crescimento contínuo na casa dos dois dígitos. “Em agosto, as vendas de automóveis usados cresceram 39% em relação ao ano anterior, seguidos de um aumento de 36,2% em setembro. Outubro produziu mais um mês forte, com as vendas a crescerem 31,1% face ao mesmo mês do ano passado”, revela o relatório. Ou seja, os portugueses estão cada vez mais consumidores de carros usados, face a veículos novos.

Para além disso, o relatório Indicata mostra que tanto BEV como híbridos estão a registar um crescimento saudável de vendas, o que indica a maior adesão por parte dos portugueses em relação a este tipo de propulsão. Quanto a áreas de maiores oportunidades, a média encontra-se nos setores de 1-2 anos de idade em que as vendas subiram 81%. “Apesar da elevada procura e do crescimento das vendas, a importação de automóveis está a ajudar a estabilizar os preços, embora isso signifique que os preços estejam agora a superar o declínio natural do ciclo de vida do produto, esperado para a nossa amostra constante e consistente de veículos”, acrescenta o relatório.

Poderá ver o relatório completo aqui.