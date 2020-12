Tal como já se esperava, o mercado automóvel português voltou a quebrar em novembro de 2020, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal. De facto, foram matriculados 14 969 automóveis, o que representa uma queda de 23,4% face ao período homólogo em 2019. Se olharmos apenas para veículos ligeiros de passageiros (11 826 unidades), a diminuição é ainda superior (-27,9%). Perante estes números, naturalmente, o mercado automóvel português acentuou os maus resultados de 2020, visto que entre janeiro e novembro foram colocados em circulação 158 702 unidades, menos 35,3% face a igual período em 2019.

Ao analisarmos o mercado de veículos ligeiros de passageiros por marcas, percebemos que em novembro de 2020 não há grandes alterações. De salientar que as quatro marcas mais procuradas, Renault (1519 unidades), Peugeot (1347 unidades), Mercedes-Benz (1072 unidades) e BMW (1249 unidades), foram as únicas a conseguir vender mais de 1000 unidades este mês. No entanto, nem todas as marcas registaram quebra em novembro de 2020 face a 2019 como é o caso da Ford (622 unidades, crescimento de 8%), Audi (277 unidades, mais 1,8%), Mini vendeu exatamente o mesmo número de automóveis (169), Tesla (72 unidades, mais 28,6%), Honda (71 unidades, mais 18,3%) e Ferrari (4 unidades, mais 33,3%). Destacar ainda a Land Rover que registou uma enorme recuperação este mês ao vender 95 veículos, um crescimento de 196,9% face a igual período de 2019.

Quando passamos para o total entre janeiro e novembro percebemos que a gigante maioria dos fabricantes regista números negativos, mas com algumas exceções. É o caso da Porsche que já matriculou 762 unidades, um crescimento de 7,5% face a 2019, mas também da Bentley que meteu a circular 21 unidades, um crescimento de 5%. De referir ainda a Ferrari que vendeu o mesmo número de unidades, 26 no total. Ou seja, é um facto que estamos a atravessar uma grande crise no mercado automóvel português, mas algumas marcas de luxo continuam a ter procura.

Fonte: ACAP