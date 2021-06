O mercado automóvel português voltou a mostrar sinais de recuperação ao serem vendidas 19 668 unidades em maio de 2021, um crescimento de 159,5% face a igual período em 2020. Porém, quando comparado com maio de 2019, quando ainda não havia pandemia de covid-19, nesse caso é um valor 26,2% inferior. Ou seja, apesar de uma melhoria no número de vendas, o mercado automóvel português ainda continua algo longe dos números pré-pandémicos.

Relativamente ao conjunto do ano, entre janeiro de maio já foram entregues 77 090 automóveis, um crescimento de 19,8% comparativamente com o período homólogo em 2020, mas com um decréscimo de 36,3% face aos primeiros cinco meses de 2019.

Fonte: ACAP